Severina: V Srbiji me ne bodo več videli, dokler je na oblasti tisti diktator

Srbska policija je zaradi domnevnih spornih izjav v medijih več ur na meji zadrževala hrvaško zvezdnico Severino. Pevka se je po sobotnem koncertu na Ptuju odpravila v Beograd, kjer bi morala nastopiti na zasebni rojstnodnevni zabavi. A tja ni prišla. Na hrvaško-srbski meji jo je srbska policija zadrževala štiri ure, ji preiskala avtomobil in jo zasliševala glede različnih političnih tem, kot sta genocid v Srebrenici in srbski načrti o največjem rudniku litija v Evropi. Kljub temu da so ji dali zeleno luč za vstop v državo, se je zvezdnica obrnila in dejala, da je v Srbiji ne bodo več videli, dokler bo na oblasti "tisti diktator".