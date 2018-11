Severna Koreja bo 'resno' razmislila o vnovičnem razvijanju jedrskega orožja

Severnokorejsko zunanje ministrstvo je zdaj posvarilo, da bodo resno razmislili o vrnitvi k politiki sočasnega razvoja. "Izboljšanje odnosov in sankcije so nezdružljive,"so poudarili. "Samo še ZDA morajo ustrezno odgovoriti."

Spomnimo, da je aprila letos severnokorejski voditelj Kim Džong Un oznanil, da bo ena najbolj zaprtih držav na svetu končala razvoj jedrskega orožja in se posvetila zgolj še razvoju "socialističnega gospodarstva". Pred tem so leta vodili politiko sočasnega razvoja jedrskih zmogljivosti in gospodarstva.

Na junijskem vrhu v Singapurju sta se ameriški predsednik Donald Trump in Kim Džong Un dogovorila o denuklearizaciji Korejskega polotoka. A ZDA vztrajajo pri ohranitvi mednarodnih sankcij, dokler ne bo denuklearizacija popolna in preverljiva. Severna Koreja je s tem stališčem vse prej kot zadovoljna. Prejšnji mesec so državni mediji objavili komentar s 1700 besedami, v katerem so ZDA obtožili, da igrajo 'dvojno igro'.