Severna Koreja naj bi izstrelila balistični raketi

Po poročanju japonskih medijev sta bila projektila izstreljena s severnokorejske vzhodne obale, šlo pa naj bi za balistični raketi, ki jih Severna Koreja v skladu z resolucijami Varnostnega sveta ZN ne sme izstreljevati.

Severna Koreja orožje preizkuša, medtem ko so pogajanja med Washingtonom in Pjongjangom o severnokorejskem jedrskem programu v slepi ulici. Ameriški predsednikDonald Trumpnedavnim severnokorejskim izstrelitvam raket ni posvečal pretirane pozornosti in je vztrajal, da je zanj uspeh, da Severna Koreja spoštuje moratorij na jedrske poskuse in izstrelitve medcelinskih balističnih raket.