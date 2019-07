Severna Koreja izstrelila nekaj projektilov proti Japonskemu morju

Tiskovna agencija dpa navaja obrambnega ministra Japonske Takeshija Iwayo , ki pravi, da je izstrelitev zelo obžalovanja vredna, če pa se izkaže, da so bili projektili balistične rakete, bi bila to kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN. Japonska bo analizirala kaj je hotela Severna Koreja s tem doseči.

Kim in ameriški predsednik Donald Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli in Pjongjang opozarja, da se ne bodo, če Južna Koreja in ZDA ne odnehata od načrtovanih rednih skupnih vojaških vaj v avgustu.

Trump se z izstrelitvijo dveh raket ni obremenjeval in je dejal, da je šlo za raketi kratkega dosega in zatorej to ni bilo nobeno opozorilo ZDA. Razložil je, da se Južna in Severna Koreja pač prepirata.

Poletne salve raket iz Severne Koreje so že tradicija tako kot so vojaške vaje Južne Koreje in ZDA. Analitiki menijo, da bo Kim streljal naprej, saj je dobil tudi zeleno luč od Trumpa. edino vprašanje pa je, če si bo upal izstreliti raketo dolgega dosega, ki bi lahko teoretično letela do ZDA.