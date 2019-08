Severna Koreja izstrelila novi raketi kratkega dosega

Iz generalštaba južnokorejske vojske so sporočili, da je Severna Koreja raketi izstrelila blizu mesta Hamhung na severovzhodu države. Leteli sta okoli 400 kilometrov in dosegli višino 48 kilometrov, zatem pa padli v Japonsko morje. Po njihovih ocenah gre najverjetneje za rakete kratkega dosega.

Današnji severnokorejski raketni preizkus je že peti v zadnjih tednih. Ob prejšnjih izstrelitvah raket je Pjongjang opozarjal Seul, naj preneha uvažati visokotehnološko orožje ter se odpove skupnim vojaškim vajam z ZDA.

Severna Koreja je novi raketi izstrelila dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trumpnovinarjem povedal, da je od severnokorejskega voditelja Kim Džong Una dobil pismo, v katerem Kim nasprotuje skupnim vojaškim vajam Južne Koreje in ZDA. Trump je še dejal, da ga dosedanji raketni preizkusi ne motijo, saj so bile rakete izstreljene v znak nasprotovanja vojaškim vajam in so bile kratkega dosega. Ogrožale bi lahko le Južno Korejo, ki je sicer zaveznica ZDA.