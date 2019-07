Severna Koreja izstrelila raketi kratkega dosega

Po navedbah združenega poveljstva južnokorejske vojske je Severna Koreja ob zori iz Wonsana na vzhodni obali izstrelila dve raketi, ki sta leteli 430 kilometrov, preden sta padli v morje. "Naša vojska pozorno spremlja razmere v primeru novih izstrelitev in je v stanju pripravljenosti," so še sporočili iz Seula. Tiskovna predstavnica južnokorejskega obrambnega ministra Choi Hyun-soo je tudi pozvala Severno Korejo, naj ustavi vsa dejanja, ki ne prispevajo k umiritvi vojaških napetosti.

Kasneje je visoki južnokorejski predstavnik sporočil, da je ena od raket letela 690 kilometrov in da gre za nov tip rakete, kakršne v generalštabu korejske vojske še niso zasledili. Pri tem se je skliceval na analizo, ki so jo opravile južnokorejske in ameriške obveščevalne službe. Odzvali so se tudi na Japonskem, kjer so izrazili "izredno obžalovanje" in poudarili, da je raketa padla tik pred japonsko izključno ekonomsko cono.