Severna Koreja na obisk vabi papeža Frančiška

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je papeža Frančiška povabil na obisk in dejal, da je sveti oči v Pjongjangu zelo dobrodošel. Iz urada južnokorejskega predsednika Mun Džae Ina so ob tem danes sporočili, da bodo v Vatikanu predali sevrnokorejsko povabilo. Mun se bo s papežem srečal v okviru svoje devetdnevne turneje po Evropi, poleg Vatikana pa bo obiskal še Francijo, Italijo in Dansko.

Kim Džong Un in Mun Džae In. Slednji bo severnokorejsko povabilo Vatikanu predal med srečanjem s papežem Frančiškom.

Papež Frančišek je Južno Korejo sicer obiskal leta 2014, ko je v Seulu med drugim daroval posebno mašo za združitev obeh Korej. Severna Koreja in Vatikan pa po drugi strani nimata neposrednih stikov. Še noben papež v zgodovini ni obiskal Severnokorejcev, ti pa so sicer na obisk povabili pokojnega Janeza Pavla II. Leta 2000 ga je povabil, prav tako pokojni, Kimov oče Kim Džong Il, potem ko je papež izjavil, da bi bil čudež, če bi lahko obiskal to "zaprto" državo. Obiska nikoli ni bilo, saj naj bi Vatikan takrat srečanje pogojeval s priznanjem katoliških duhovnikov v Severni Koreji.

Ali ima Severna Koreja versko svobodo?

Severnokorejska ustava zagotavlja "pravico do verovanja", državno vodene cerkve pa v državi res obstajajo. A številni borci za človekove pravice opozarjajo, da je to samo "šov".

Leta 2014 so Združeni narodi v svojem poročilu zapisali, da so bili kristjani nezaželeni in huje kaznovani, če so vero izvajali izven ustanov, ki jih je odobrila država. Po poročanju tujih medijev naj bi Severnikorejci imeli eno katoliško cerkev, in sicer v prestolnici Pjongjang, a ta naj ne bi bila odobrena s strani Vatikana.

V državi naj bi bilo po nekaterih podatkih 3000 katoličanov, a Združeni narodi pravijo, da so številke veliko manjše, in sicer okoli 800.

Severna Koreja sicer ni velika "navdušenka" nad ljudmi, ki bi v državi želeli širiti določeno vero. Leta 2013 so Američana s korejskimi koreninami Kennetha Baea obsodili na 15 let prisilnega dela zaradi opravljanja misijonarstva. Po mnenju oblasti naj bi hudo kršil politiko vlade. Bae je bil izpuščen leto kasneje zaradi zdravstvenih težav.