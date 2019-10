Severna Koreja: Pogovori so propadli, ZDA: Dobro je šlo

V Stockholmu so v soboto potekali pogovori delegacij ZDA in Severne Koreje o severnokorejskem programu jedrskega orožja. Pjongjang je po devetih urah pogajanj na delovni ravni v soboto zvečer sporočil, da so pogovori propadli in da je nad njimi razočaran, Washington pa po drugi strani ocenjuje, da so bili dobri.

Pogovori o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so zastali februarja, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Glavni severnokorejski pogajalec Kim Mjong Gil je novinarjem v soboto zvečer pojasnil, da so se pogovori končali, ker ZDA niso spremenile svojih stališč. "Pogajanja niso izpolnila naših pričakovanj in so propadla," je dejal. Dodal je, da so ZDA pred pogovori obljubljale prožen pristop, nove metode in kreativne rešitve, a na pogajalsko mizo niso prinesle nič novega.

Predstavnica za odnose z javnostmi State Departmenta Morgan Ortagus je po drugi strani zatrdila, da so pogajalci imeli kreativne ideje in imeli dobre pogovore. Povedala je še, da je ameriška stran predvidela več novih pobud, ki bi omogočile napredek.

Švedska zunanja ministrica: Dialog je nujen

Delegaciji sta se sešli v Stockholmu, ker ima Švedska v nasprotju z ZDA diplomatske odnose s Severno Korejo.

Švedska zunanja ministrica Ann Linde je med potekom pogajanj v soboto tvitnila, da je spodbudno videti, da sta strani začeli pogovore na delovni ravni. "Dialog je nujen, da bi dosegli denuklearizacijo (Korejskega polotoka) in mirno rešitev," je zapisala.

Pjongjang in Washington sta si že nekaj časa prizadevala za oživitev pogovorov o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah, ki so zastali februarja po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Trump in Kim sta se za oživitev pogovorov dogovorila junija, ko sta se sešla na demilitariziranem območju med Korejama.