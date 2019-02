Severna Koreja prosi za hrano, prebivalstvu obroke prepolovili

Zaradi pomanjkanja hrane so z letošnjim januarjem dnevni odmerek hrane na prebivalca skoraj prepolovili s 550 na 300 gramov. Soočajo se s pomanjkanjem riža, pšenice, krompirja in soje, ki jih tudi sami pridelujejo. Za slabo letino, tudi lansko, krivijo predvsem sušo, poplave in sankcije ZN, poroča agencija Reuters.

Dujarric je dejal, da je Pjongjang prosil za pomoč humanitarne organizacije, ki so prisotne v državi, in da se agencije ZN z oblastmi že pogovarjajo o nujnem ukrepanju, da bi naslovili humanitarne potrebe.