Severna Koreja testirala 'novo visokotehnološko orožje'

"Kim Džong Un je preveril testiranje novo razvitega visokotehnološkega taktičnega orožja na Akademiji za nacionalno obrambo," je poročala agencija KCNA. Dodala je, da je Kim izrazil "veliko zadovoljstvo" nad "najsodobnejšim orožjem, ki gradi neprepustno obrambo naše države in krepi bojno moč naše ljudske vojske".

Ob tem z agencije niso sporočili podrobnosti, za kakšno orožje gre, le da so ga razvijali dlje časa. Uporaba oznake 'taktično' orožje sicer nakazuje, da pri tem nista bila vpletena jedrsko orožje ali balistična raketa dolgega dosega.

Spomnimo, da so zgolj pred nekaj dnevi raziskovalci Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) na podlagi analiz satelitskih posnetkov razkrili, da je v Severni Koreji kar 13 skrivnih raketnih izstrelišč. Ta so večinoma pod zemljo v ozkih dolinah sredi gora, zasnovana pa so tako, da je mogoče rakete na hitro spraviti na površje in izstreliti. Razkritje ni bilo ravno presenečenje, saj Severna Koreja že desetletja vztrajno razvija svoj jedrski in raketni program, a hkrati je treba poudariti, da so odkritja novih skrivnih izstrelišč prišla v času, ko se odnosi med severom in jugom na Korejskem polotoku izboljšujejo, in po junijskem vrhu ameriškega predsednika Donalda Trump in Kim Džong Una v Singapurju, po katerem je Trump trdil, da jedrske nevarnosti Pjongjanga ni več.