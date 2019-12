Severna Koreja uspešno izvedla 'nov ključni preizkus'

Pjongjang je novico o prvem preizkusu sporočil dan po tem, ko je Severna Koreja naznanila, da pogovori z ZDA o denuklearizaciji Korejskega polotoka niso več na pogajalski mizi.

Jedrski pogovori med Pjongjangom in Washingtonom so trenutno v slepi ulici. Severna Koreja je konec leta določila kot rok, do katerega pričakuje popuščanje ZDA. Diplomati pri ZN so v preteklosti že večkrat izrazili bojazen, da bi lahko Severna Koreja, če kmalu ne bo napredka, znova začela s poskusnimi izstrelitvami balističnih ali jedrskih raket dolgega dosega.