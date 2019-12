Severna Koreja: Z ZDA se o denuklearizaciji ne bomo več pogovarjali

Odzval se je tudi na obsodbo šestih evropskih članic varnostnega sveta ZN, ki so izrazile "globoko zaskrbljenost ob nadaljevanju poskusnih izstrelitev raket s strani Severne Koreje". Song je izjavo evropskih držav ocenil kot še eno hudo provokacijo ter dodal, da izvajajo "pravične ukrepe za krepitev svojih obrambnih zmogljivosti".

Severnokorejski veleposlanik pri ZN Kim Song je sporočil, da pri pogajanjih z ZDA pogovorov o denuklearizaciji sploh ni več na pogajalski mizi. V izjavi je dejal, da so ZDA želele vzdrževati dialog, da bi "prihranile čas in pripomogle k notranji politični agendi" ter dodal, da dolgotrajni pogovori z njimi trenutno niso potrebni.

Odnosi med ZDA in Severno Korejo so se očitno spet ohladili ...

Songova izjava je prišla le nekaj dni po tem, ko je Severna Koreja konec letošnjega leta kar sama določila kot rok, do katerega pričakujejo neke vrste koncesijo s strani ZDA. Pred dnevi pa se je severnokorejski voditelj Kim Džong Unna belem konju v spremstvu žene tudi povzpel na njihovo sveto goro Paektu, kar je ponavadi naznanilo velikih političnih odločitev.

Iz Južne Koreje so sicer sporočili, da sta ameriški predsednik Donald Trumpin južnokorejski predsednik Moon Jae-Inv telefonskem pogovoru razpravljala o situaciji na Korejskem polotoku in se oba strinjala, da se mora dialog glede denuklearizacije nadaljevati.