Severna Koreja zaradi vojaških vaj prekinila mirovne pogovore z južno sosedo

To je tako šesta tovrstna izstrelitev v manj kot mesecu dni, poroča BBC. Severna Koreja je dve balistični raketi kratkega dosega, ki sta nato padli v Japonsko morje, izstrelila tudi pred šestimi dnevi.

Severna Koreja je zavrnila vse nadaljnje mirovne pogovore z Južno Korejo, krivdo za to odločitev pa docela pripisala nedavnim "ukrepom" južne sosede.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je pritožil nad "smešnimi" vojaškimi vajami Južne Koreje in ZDA.

Niz novih severnokorejskih 'preizkušanj' prihaja kot neposredni odgovor na včerajšnji govor južnokorejskega predsednika Mun Džae-Ina . Ta je v govoru ob obletnici osvoboditve Južne Koreje izpod japonske vladavine, nakazal, da bi želel do leta 2045 videti združen Korejski polotok. "Nov korejski polotok, ki bo prinašal mir in blaginjo, tudi vzhodni Aziji in celotnemu svetu, nas pričakuje," je Mun izpostavil v televizijskem nagovoru. A hkrati dodal, da je jedrska razorožitev korejskega polotoka trenutno na najbolj kritični točki, saj se zdijo pogovori med Severom in Jugom mrtvi.

Severna Koreja je glede skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje tudi tokrat izrazila jezo in izpostavila, da s tem kršijo lastne dogovore, ki sta jih sprejela ameriški predsednik Donald Trump in Mun Džae-In. Že večkrat so njihove aktivnosti opisali tudi kot "vajo za vojno".

"Za to, da je denuklearizacija zastala na mrtvi točki, je v celoti kriva odločitev Južne Koreje za sodelovanje na novih skupnih vojaških vajah z ZDA," pa je v sporočilu za javnost odgovorila Severna Koreja. "Kakšen je smisel dialoga, če Južna Koreja govori o miroljubni ekonomiji in režimu, hkrati pa - celo v tem trenutku - sodeluje pri skupnih vojaških vajah z ZDA?" se sprašuje v izjavi, ki jo povzemajo tuji mediji. Sprašuje se celo o miselnem procesu južnokorejskega predsednika. "Omenja pogovore med Severom in Jugom, a se hkrati igra vojne scenarije, ki predvidevajo uničenje naših vojaških sil v 90 dneh. Resnično je brez sramu."

"Za južnokorejske predstavnike nimamo več besed," je Severna Koreja še dodala v izjavi. Se je pa nad novimi skupnimi vojaškimi vajami južne sosede in ZDA v pismu, ki ga je poslal ameriškemu 'kolegu' pritožil tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Po njegovem so njihove aktivnosti "smešne in drage".

Ameriški predsednik Donald Trump in Džong Un sta se na junijskem srečanju sicer dogovorila o vnovičnem začetku pogajanj o denuklearizaciji. Severna Koreja se zaradi razvoja jedrskega orožja namreč sooča s številnimi mednarodnimi sankcijam.