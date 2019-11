Severna Korejca ubila 16 ribičev, nato pa pobegnila v Južno Korejo

Južnokorejske oblasti so prijele severnokorejska prebežnika, ki sta osumljena umora 16 članov posadke ribiške ladje. Kot so sporočili iz Seula, sta ribiča predstavljala grožnjo nacionalni varnosti, zato so se odločili, da ju deportirajo v Severno Korejo.

V Južni Koreji so prijeli severnokorejska prebežnika, ki sta osumljena umora 16 članov posadke ribiške ladje. Po poročanju južnokorejskih medijev sta moška priznala, da sta skupaj s še enim moškim konec oktobra najprej ubila kapitana ladje, nato pa še preostalih 16 ribičev. Trupla so odvrgli v morje. Moški so se nato vrnili v Severno Korejo, a so jih v pristanišču presenetile severnokorejske oblasti, ki so enega od moških aretirale. Dvema je medtem uspelo pobegniti, z ribiško ladjo sta pobegnila v Južno Korejo, poročaBBC. Po prečkanju meje ju je po dveh dneh ujela južnokorejska mornarica. Čeprav v večini primerov Južna Koreja prebežnikom s severa odobri azil, so prijeta moška, stara okoli dvajset let, predali severnokorejskim oblastem v demilitariziranem območju v vasici Panmunjom. Demilitarizirana cona med Severno in Južno Korejo. FOTO: Shutterstock Gre za prvo deportacijo severnokorejskih državljanov preko Panmunjoma. Kot so pojasnili v Seulu, sta prebežnika predstavljala grožnjo nacionalni varnosti, zato so se odločili, da ju ne sprejmejo v državo. Po podatkih južnokorejskih oblasti so leta 2017 našteli 1127 prebežnikov s severa. Po prihodu v Južno Korejo jih zaslišijo, nato pa nekaj časa zaradi kulturnega šoka preživijo v posebni vladni ustanovi. Največ Severnih Korejcev iz države pobegne preko meje s Kitajsko, saj je demilitarizirana cona med obema Korejama močno zaščitena. Kitajska prebežnike šteje za ilegalne migrante in ne za begunce, zato jih pogosto vrne severnokorejskim oblastem.