Avstralija: Na severu poplave, na jugu suša in vročina

Avstralska severna pokrajina Queensland ima sicer značilno tropsko podnebje in monsunski dež med decembrom in aprilom ni nič kaj nenavadnega. Vendar so trenutne razmere zaskrbljujoče in daleč od običajnih količin padavin.

"Še nikoli nismo bili v takšni situaciji," je medijem povedala predsednica zvezne vlade Queenslanda Annastacia Palaszczuk.

Kot je povedala, jim je na pomoč priskočila tudi vojska, ki ljudem pomaga zaščiti svoje domove z vrečami peska.

"Količina vode je neverjetna. Od spodnjega nadstropja hiše ni ostalo ničesar, vidim sem, kako hladilnik in zamrzovalnik lebdita," je za avstralske medije povedal eden izmed tamkajšnjih prebivalcev, Chris Brookehouse, katerega dom je popolnoma poplavljen.