Na Svalbardu 200 severnih jelenov poginilo od lakote

Okoli 200 severnih jelenov, ki so jih našli mrtve na Svalbardu, ni moglo najti dovolj hrane za preživetje, kar je posledica podnebnih sprememb, menijo znanstveniki z Norveškega polarnega inštituta (NPI), znanstvene raziskovalne agencije, ki že zadnjih 40 let spremlja populacijo severnih jelenov.

Njihove letošnje ugotovitve pa so strašljive - populacija severnih jelenov se je zmanjšala, poleg najdenih poginulih jelenov, so bile posamezne živali veliko presuhe, kazali so znake lakote. Od sredine 90. let preteklega stoletja pa se je populacija severnih jelenov po svetu zmanjšala za kar 56 odstotkov.