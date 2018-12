Severni Koreji denarna kazen za smrt ameriškega študenta

Otto Warmbier je kot turist obiskal Severno Korejo, ko so ga marca 2016 aretirali in obsodili na 15 let prisilnega dela zaradi domnevne kraje propagandnega plakata. V zaporu oziroma taborišču so ga potem – glede na poškodbe, s katerimi se je vrnil v ZDA – hudo mučili.

Zaradi mučenja je umrl junija 2017, kmalu po tem, ko ga je severnokorejski režim izpustil iz zapora v znamenje dobre volje ob ohlajanju pregrete retorike med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Takrat se je izkazalo, da je bil mladenič več kot eno leto v komi. Iz Severne Koreje so zatrdili, da je staknil botulizem, bolezen zaradi okužbe z nevrotoksinom botulinom, ki ga proizvajajo bakterije Clostridium botulinum, in se kaže z ohromitvijo mišic. Z botulinom se največkrat okužimo zaradi zastrupitve z neustrezno konzervirano hrano. Bolezen naj bi po navedbah Severne Koreje staknil kmalu po sojenju in je bil vse od takrat v komi.

Ko se je študent vrnil v ZDA, je bil slep in gluh, obe roki je imel zmečkani, zobje so mu štrleli vsaksebi, ni se odzival na besede in nenehno je trzal in tulil. Zdravstveni strokovnjaki domnevajo, da so ga med drugim mučili z elektrošoki.

Starši se zavedajo, da denarja najbrž ne bodo nikoli videli, vendar so hvaležni za pravno in moralno obsodbo režima, ki jim je ubil sina.