Severnokorejskega diplomata, ki naj bi bil zaprt v taborišču, videli s Kimom

Severnokorejskega diplomata Kim Jong Čola, za katerega so mediji poročali, da so ga oblasti poslale v delovno taborišče, so videli na koncertu v družbi predsednika Kim Džong Una. Nekateri sicer opozarjajo, da to še ne izključuje možnosti, da so ga zares poslali v taborišče.

FOTO: AP Nekdanji vohun in, kot opisujejo mnogi, desna roka predsednika Kim Džong Una Kim Jong Čol naj bi bil kazensko poslan v delovno taborišče. Januarja je Čol pomagal pri pripravah na srečanje med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je odvilo v Vietnamu. Britanski BBC sicer opozarja, da čeprav so Čola videli na nedeljskem koncertu, ne izključuje možnosti, da je bil zares poslan v delovno taborišče. Poročila o usmrtitvah visokih predstavnikov severnokorejskih oblasti, pa tudi kazni v taboriščih, je težko potrditi, zato se pogosto izkažejo za netočna, še dodajajo. Prejšnji teden so južnokorejski mediji poročali o usmrtitvah visokih funkcionarjev Severne Koreje, med katerimi naj bi bil tudi Kim Hjok Čol, nekdanji posebni odposlanec za ZDA, ki je prav tako sodeloval pri drugem vrhu med Kimom in Trumpom v Hanoju. Kim Hjok Čola sicer ni bilo na seznamu udeležencev nedeljskega koncerta, a državni mediji usmrtitve še vedno niso potrdili. V preteklosti se je že večkrat zgodilo, da so južnokorejski mediji poročali o usmrtitvah ali zaprtju posameznikov, ki pa so se pozneje pojavili ob Kimu. Leta 2013 je tako vzniknila informacija, da so pred strelskim vodom usmrtili pevko Hjon Song Vol, medtem ko naj bi člani njenega orkestra usmrtitev opazovali. Leta 2018 se je pevka pojavila v Seulu na obisku severnokorejske olimpijske delegacije, še piše BBC.