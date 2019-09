Severnokorejski ribiči ranili tri ruske vojake

Do incidenta je prišlo v Japonskem morju, so sporočili z ruske varnostno-obveščevalne službe (FSB).

Kot je zaenkrat znano, je ruska obmejna patrulja poskušala severnokorejskim ladjam preprečiti ribolov v ruskih vodah. V kršitev sta bili vpleteni dve severnokorejski ladji in 11 motornih čolnov.

Obalna patrulja je na to pridržala ladjo z 21-člani posadke in se poskušala vkrcati na drugo, večje plovilo, na katerem se je nahajalo okrog 45 mornarjev. Ti so se pridržanju uprli, na kar je izbruhnil spopad, v katerem so bili ranjeni trije ruski vojaki. Rusom je nato uspelo obvladati situacijo in prevzeti nadzor še nad drugim plovilom.

Kot poroča RT,ne gre za prvi primer ilegalnega lova severnokorejskih ribičev v ruskih vodah. Prejšnji teden so Rusi pridržali 16 čolnov in več kot 250 ribičev, ki so lovili lignje v ruskih teritorialnih vodah.