Sezona gripe na Hrvaškem v polnem zamahu, zaloge cepiva so že pošle

Na Hrvaškem so v laboratorijih potrdili že 270 primerov gripe – pri vseh obolelih gre za virus A, in sicer za sev H1N1, ki smo ga leta 2009 imenovali prašičja gripa. "Glede na to, da smo potrdili 270 primerov, je verjetno realna številka obolelih okoli 3000," je za Dnevnik.hr razložil virolog Vladimir Draženović . Deset odstotkov obolelih je razvilo tudi pljučnico, med njimi pa je tudi novorojenčkov. "Dobivamo vprašanja iz drugih evropskih držav, saj je precej neobičajno, da je pri nas prisoten samo ta sev, medtem ko so drugje ljudje oboleli za različnimi," dodaja Draženović. Pričakujejo sicer, da se bo zaradi potovanja ljudi v in iz države pojavili tudi drugi tipi virusa.

Povzročitelj gripe, virus influence, se prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo največ do enega metra, zato je za prenos virusa influence potreben tesnejši stik z zbolelim, običajno v zaprtem prostoru.

Tudi pri nas je letos zanimanje za cepljenje proti gripi naraslo. K večji precepljenosti proti gripi v tej sezoni je zagotovo prispevalo brezplačno cepljenje za rizične skupine ljudi, to so starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice. Te skupine so letos namreč prvič upravičene do brezplačnega cepljenja, krije ga obvezno zdravstveno zavarovanje. A ljudje se pogosteje odločajo tudi za samoplačniško cepljenje, so še pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).