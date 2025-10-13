Svetli način
Sezona gripe že trka na vrata

13. 10. 2025

Danica Jovanović
Kdo je že padel in kdo še bo to sezono podlegel kašlju, glavobolu, utrujenosti in vročini? Sezona gripe namreč že trka na vrata. Čez teden dni pa se bo začelo cepljenje proti gripi, h kateremu zdravniki pozivajo vse državljane, sploh pa rizične skupine, med katere spadajo starejši od 65 let, otroci, nosečnice in ljudje s kroničnimi boleznimi. Vsako leto namreč zboli od 100.000 do 200.000 prebivalcev Slovenije.

