Sezona NBA se bo nadaljevala, a igralci si bodo še naprej prizadevali v boju proti rasni neenakosti

Tekme košarkarske lige NBA se bodo nadaljevale, ključno vlogo na pogovorih med igralci in vodstvom lige pa naj bi odigral legendarni košarkar Michael Jordan. Končnica lige NBA je namreč visela na nitki, saj so igralci številnih ekip v znak protesta proti rasni nestrpnosti in v podporo temnopoltemu Jacobu Blaku, ki ga je policist kar sedemkrat ustrelil v hrbet, bojkotirali sredine tekme. Dogovor o nadaljevanju sezone pa še ne pomeni, da so se igralci odrekli svojim prizadevanjem v boju proti rasni neenakosti in nepravičnosti.