Sezono je zaključil kot 58. igralec sveta, njegove kariere pa še zdaleč ni konec

Najvišje v karieri je bil pred letom in pol na 43. mestu, kar bo poskušal v prihodnosti izboljšati. V letu 2019 je na turnirjih ATP štirikrat prišel do četrtfinala, po enkrat v polfinale in finale. Na domačem Challengerju v Portorožu je bil najboljši, sezono pa je končal kot 58. igralec sveta. Govorimo o Aljažu Bedenetu, s katerim smo v studiu poklepetali o vtisih pretekle sezone in o nadaljnjih ciljih.