Shod pacientov v desetih slovenskih mestih

V desetih slovenskih mestih so se na trgih zbrali protestniki in se odpravili proti zdravstvenim domovom. Opozoriti so želeli, da naše javno zdravstvo razpada in da ga želijo ohraniti. Dejstvo je, da je že nekaj mesecev, če ne celo let, več kot 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika. Zahteve protestnikov so povsod po Sloveniji enake. Takojšen dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, konec zdravniškim dvoživkam, preskakovanju čakalnih vrst in profitu koncesionarjev.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 08:35 audio-control-play-line Iz SVETA: Protestni shod za rešitev zdravstva 01:51 audio-control-play-line Iz SVETA: Vida Drame Oražim icon-chevron-left icon-chevron-right