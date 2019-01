Ši Džiping: Tajvan se mora in se tudi bo združil z veliko Kitajsko

Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen je v novoletni poslanici že dan pred tem obtožila Kitajsko, da izkorišča demokracijo na Tajvanu za vmešavanje v njegovo politiko in družbo. Vmešavanje Pekinga je po njenih besedah eden največjih izzivov, s katerimi se sooča otok.

Izjava je dvignila veliko prahu, čeprav je Džinping obenem ponovil, da se bo Peking prizadeval za mirno združevanje "dveh sistemov v eni državi". Hkrati je opozoril tudi, da si Kitajska pridržuje pravico do uporabe sile.

Kitajski predsednik in vodja tamkajšnje partijske stranke Ši Džinping je v svojem prvem nagovoru v letu 2019 izpostavil, da se Tajvan "mora in se tudi bo" združil z veliko Kitajsko. Demokratična otoška država je uradno sicer še vedno del kitajskega ozemlja.

Kot je dejala Tsaijeva, so novembrske lokalne volitve, na katerih je njena Demokratska napredna stranka (DPP) doživela hud poraz, pokazale, kako so Tajvanci ocenili delo njene stranke. "Toda to ne pomeni, da se nameravajo Tajvanci odreči svoji suverenosti ali popuščati pri avtonomiji," je nadaljevala.

Tsaijeva je po katastrofalnem rezultatu na volitvah, na katerih je DPP osvojila le šest od 22 mest in okrožij, opozicijska Nacionalistična stranka pa je zmagala v 15, odstopila s čela stranke.

"Na Tajvanu ljudi močno vznemirjajo lažne novice in napačne informacije, ki izvirajo iz Kitajske," je dejala predsednica in dodala, da bo vlada kmalu pripravila strategijo za boj proti temu pojavu.

Kritična je bila tudi do novoizvoljenih županov, ki so vzpostavili gospodarsko menjavo na lokalni ravni s kitajskimi mesti. To bi bilo po njenih besedah treba narediti na primeren način, ne pa na silo.

Tajvanska predsednica je še poudarila, da bi moral Peking spoštovati zavezanost Tajvancev do demokracije in znova vzpostaviti komunikacijo z otokom.

Kitajska, ki ima 23-milijonski Tajvan za del svojega ozemlja, je prekinila vso komunikacijo s Taipeijem junija 2016, mesec dni po tistem, ko je Tsaijeva prevzela predsedniški položaj.