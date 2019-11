Kaj je skupnega odpisu 29 milijonov evrov družbi Electa v lasti družine Janković, skoraj 106 milijonov evrov družbi Energoplan v večinski lasti Zlatka Srake in pa štajerskemu podjetniku Zoranu Šolaji, ki se je rešil z 1,5 odstotnim poplačilom 13 milijonskega dolga, in vse to na račun upnikov? Poenostavljena prisilna poravnava, ki to omogoča, medtem ko zakon še vedno velja.