Si s pokojnino lahko starejši sploh privoščijo plačilo domske oskrbe?

Pokojnine številnim ne omogočajo dostojnega življenja. Nekateri si ne morejo privoščiti oskrbe v domu, čeprav druge možnosti pravzaprav nimajo. In tako pogosto raje trpijo v revščini in pomanjkanju, kot da bi bremenili svojce. Obiskali smo kamniški dom upokojencev, kjer so nam med drugim povedali, koliko starejšim pokojnina sploh zadošča za plačilo domske oskrbe.