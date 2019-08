Sibirija gori, oblak dima večji od Evropske unije

Od začetka leta so požari po navedbah okoljske organizacije Greenpeace v Sibiriji uničili več kot 13,4 milijona hektarjev gozdov.

Od začetka leta so požari po navedbah okoljske organizacije Greenpeace v Sibiriji uničili več kot 13,4 milijona hektarjev oziroma 134 tisoč kvadratnih kilometrov gozdov.

Ljudje v več regijah na vzhodu Rusije se zaradi požarov dušijo v dimu, krivdo za nastalo stanje pa valijo na vlado, ki je po njihovem mnenju ukrepala prepozno. V velikih mestih, kot je Irkutsk, so se razmere sicer trenutno nekoliko umirile, saj je veter obrnil smer in dim odnesel drugam.

Gasilci so sicer v spopadu z ognjenimi zublji zabeležili tudi nekaj uspehov. Samo v nedeljo so po podatkih pristojnih oblasti pogasili več kot 50 požarov na površini 5700 hektarjev.

Skupaj je tako v plamenih okoli tri milijone hektarjev oziroma 30 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. Z drugimi besedami: gori območje, veliko za Slovenijo in pol.

Kako obsežno območje gori, prikazuje grafika, ki jo je na Twitterju objavila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Vidimo lahko, da je pod oblakom dima več kot pet milijonov kvadratnih kilometrov. Dodali so tudi primerjavo: Evropska unija obsega 4,5 milijona, Združene države brez Aljaske in Havajev pa 8,1 millijona kvadratnih kilometrov.

V Sibiriji vsako poletje v gozdovih in stepah izbruhnejo požari. A letos so precej hujši kot v preteklih letih, kar je predvsem posledica suše. Poleg tega pa Rusi poleti kljub svarilom tradicionalno radi prižigajo taborne ognje in s tem sprožajo požare. Oblasti preiskujejo tudi morebitne namerne požige.