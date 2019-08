Požari v velikosti Belgije: Putin pošilja vojsko, pomoč ponudil tudi Trump

Ruski daljni vzhod in Sibirijo so zajeli obsežni gozdni požari, prizadetih je približno tri milijone hektarjev veliko območje. Organizacija Greenpeace Russia je stanje opisala kot "ekološko katastrofo" in na Twitterju zapisala, da so "večja sibirska mesta prekrita s strupeno meglo, ki je že dosegla Ural". Gost dim je že dosegel tudi tretje največje rusko mesto Novosibirsk. "Dim je grozljiv," je za rusko televizijo, ki jo povzema Deutsche Welle, povedala upokojenka Raisa Brovkina, potem ko je bila hospitalizirana. "Dušim se, omotična sem."

Predvidevajo, da trenutno v Rusiji gori območje v velikosti Belgije.