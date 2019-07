Sibirski šaman potuje proti Moskvi, da bi izgnal 'utelešenje temnih sil' – Vladimirja Putina

Med potjo se ustavlja v različnih mestih, podaja pridige in se srečuje z lokalnimi opozicijskimi voditelji, poroča Moscow Times. Pravi namreč, da želi ustvariti demokratično gibanje, ki bo zajelo vso državo.

"Jakutsk sem zapustil marca s 3000 rublji v žepu,"pripoveduje šaman, ki je bil sicer v svojem rodnem kraju zaposlen kot hišnik in varilec. Vsak dan prehodi približno 20 kilometrov in tako upa, da bo Moskvo dosegel avgusta 2021 in s tem izgnal Putina z oblasti. S seboj vleče tudi voz, na katerem ima vse svoje imetje, med drugim šotor, oblačila in drugo opremo. "V Moskvo bom prišel z vojsko. Ljudje bodo sami organizirali nacionalna zborovanja. Tudi če Putin ne bo sam odšel, se bodo ljudje združili proti njemu," je še prepričan.