Sicilijo stresel močan potres: več ranjenih, številne porušene stavbe in preplah med prebivalci

Sicilijo je v zgodnjih jutranjih urah stresel močan potres, katerega epicenter je bil le dober kilometer pod površjem. Najmanj deset ljudi je ranjenih, tamkajšnji mediji poročajo o številnih porušenih zgradbah in hudi materialni škodi. Tresenje tal je prestrašilo prebivalce, da so zbežali iz svojih hiš na ulice.

Sicilijo je ob 3.18 po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 4,8. Epicenter je bil na območju Catanie, med krajema Viagrande in Trecastagni, in sicer na globini 1,2 kilometra.

Številni ljudje so prestrašeni zbežali iz svojih hiš na ulice. La Repubblica poroča, da je ranjenih najmanj deset ljudi, med njimi tudi 80-letnik iz vasi Fleri, katerega dom se je porušil. Prav ta vas naj bi bila tudi najbolj prizadeta – porušene so številne zgradbe, ceste so neprevozne, ljudje so ujeti v svojih hišah, elektike ni, na ulicah je vohati plin, poročajo mediji. Na kraju so številni gasilci in reševalci, ki so izpod ruševin že potegnili dve poškodovani osebi. "Preživeli smo samo po čudežu," je dejala mama, ki je s svojim možem in dvema otrokoma uspela pobegniti iz hiše, ki se je začela rušiti.

Agencija The Associated Press poroča, da so stavbe, ulice in pločniki posuti s pepelom, iz vulkana Etna pa je videti, kako bruha lava. V Catanii sicer živi več kot 300.000 ljudi. Tresenje tal so čutili tudi na območju Taormine, Ragusa in Syracuse. Zaprli so tudi del avtoceste med Catanio in Messino.

Italijanski mediji poročajo, da so seizmografi ponoči zabeležili najmanj deset potresnih sunkov, od ponedeljka pa vsega skupaj več kot 300. Najmočnejši je imel magnitudo 4,3.

Kot smo že poročali, je pred dvema dnevoma izbruhnil vulkan Etna. Lokalni prebivalci so ob izbruhu poročali o glasnem poku. Nad stranskim kraterjem Bocca Nuova se je začel dvigati velik oblak pepela, v regiji pa so ob tem zaznali številne manjše potresne sunke. Zaradi zmanjšane vidljivosti je bil ohromljen letalski promet, letališče so morali za krajši čas celo zapreti. Etna s svojimi 3300 metri nadmorske višine velja za enega največjih aktivnih vulkanov na svetu in vedno znova nastanejo manjši izbruhi. Nazadnje je izbruhnila spomladi lani.