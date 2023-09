Silaki iz zapora so pustili dober vtis

Za rešetkami so tako kot zunaj na prostosti različni ljudje. Seveda so vsi tam iz približno enakega razloga – ker so kršili zakon, tisto, kar je družbeno sprejemljivo, ker so naredili nekaj, česar ne bi smeli. A že med njihovimi dejanji so razlike, če pa damo njihova dejanja na stran, so med njimi razlike tudi v osebnostnem smislu.

Nekateri imajo v sebi tisto človeško, pošteno jedro. Takšni tudi brez težav sprejmejo odgovornost za svoja dejanja, kazen odsedijo in se v zapor nikoli več ne vrnejo. Med njimi je tudi obsojenec iz mariborskega zapora, ki sedemmesečno kazen prestaja od junija, po tej kazni pa ga čaka še nekaj let v zaporu na Dobu. Obiskali smo ga, ker je pred nekaj meseci ob gledanju dnevnih poročil videl zgodbo, v kateri je družini zaradi udara strele pogorela hiša do tal. In ob tej zgodbi ni ostal ravnodušen. "Mi smo gledali prispevek na vašem kanalu zvečer o tej družini iz Podvelke, ki jim je vse zgorelo. Jaz mislim, da vsak posameznik, ki si je pogledal ta prispevek, če ima malo sočutja v sebi, vidi, da je to, kar se je zgodilo, zares katastrofalno," je opisal.

V zaporu imajo obsojenci pravico gledati poročila, prav tako imajo možnost brati dnevno časopisje, ni pa dovoljen dostop do interneta. V sobi številka 87 se je rodila ideja, ki so jo dobro sprejeli tudi sobsojenci iz drugih sob. Okoli 50 jih je sodelovalo v akciji zbiranja denarja za to družino. Tisti, ki v zaporu delajo, so se odločili podariti zaslužek svojega delovnega dneva v zaporu. In četudi ni ravno velik, je pa to velik del tistega, kar obsojenci imajo. "Vsak evro prav pride, ko izgubiš čisto vse, tudi 50, 100 evrov. Mislim, da smo zbrali nekaj več kot 200 evrov," je opisal. S svojo gesto so oškodovance v tem požaru presenetili in obenem zelo osrečili, je povedala socialna delavka v zavodu Estera Čuček Pintarič, ki je poskrbela, da je donacija prišla v roke oškodovancev. "Gospa mi je še povedala svojo zgodbo, kako je bilo z možem hudo. Najprej se je zelo zahvaljevala meni, pa sem ji rekla, da nimam nič s tem, da je to zraslo izključno na zelniku obsojencev. Potem je povedala: Recite jim hvala, res, recite jim hvala, ne veste, koliko mi to pomeni, ni mogla verjeti, da je to res možno," je opisala socialna delavka. In dodala, da so s tem dokazali, da zmorejo, znajo, si želijo pomagati tudi oni.

