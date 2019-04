Silovita neurja na jugu ZDA odnesla osem življenj

Jug ZDA so zajela silovita neurja s tornadi, v katerih je po poročanju ameriških medijev umrlo osem ljudi, med njimi trije otroci, štirje so bili poškodovani. Neurja, ki so najhuje prizadela zvezni državi Louisiana in Teksas, se pomikajo proti severovzhodu ZDA.

FOTO: AP Silovita neurja, ki so zajela jug ZDA, so doslej terjala osem smrtnih žrtev. Dva otroka sta umrla v okrožju Angelina v Teksasu, ko se je na avtomobil, v katerem je bila njuna družina, podrlo drevo. V mestu West Monroe v sosednji Louisiani pa je umrl 13-letnik, ki ga je odnesla deroča voda. Tornadi so povzročili tudi veliko gmotno škodo v mestih Franklin v Teksasu in Hamilton v zvezni državi Mississippi. FOTO: AP Velika gmotna škoda, izpadi elektrike in odpovedani leti Tornadi so povzročili tudi veliko gmotno škodo v mestih Franklin v Teksasu in Hamilton v zvezni državi Mississippi. Na območju Teksasa, Louisane, Mississippija in Alabame je v nedeljo popoldne brez elektrike ostalo več kot 100.000 domov. V Teksasu je bilo zaradi močnega vetra konec tedna preloženih ali odpovedanih več kot 2000 letov, poroča USA today. Neurja se zdaj pomikajo proti severovzhodu ZDA. V večjih mestih, kot sta New York in Washington, se že pripravljajo nanje.