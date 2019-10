Silovita neurja terjala smrtne žrtve v Španiji in Italiji

Na jugu Francije, v Španiji in Italiji divjajo neurja s silovitimi nalivi in močnim vetrom. V Španiji je umrla ena oseba, še štiri pogrešajo. Dve smrtni žrtvi so našteli tudi v Italiji. Oblasti v Franciji so za deset departmajev razglasile oranžni alarm. Vremenske ujme pa še ni konec, ponekod se razmere poslabšujejo.

V Španiji se je neurje razbesnelo predvsem v Kataloniji, kjer so morali zapreti številne poplavljene ceste, in na Balearskih otokih, vključno s turističnima Mallorco in Ibizo. Slabo vreme je terjalo eno smrtno žrtev, štiri osebe še pogrešajo. Zjutraj so na plaži 40 kilometrov severno od Barcelone našli truplo moškega, ki so ga pogrešali od včeraj zvečer. Kot poroča BBC, je hotel premakniti avto, a ulica se je spremenila v reko in odneslo ga je z avtomobilom vred, je povedal njegov sosed.

V katalonski provinci Tarragona reševalci iščejo 70-letno mater in njenega 40-letnega sina, katerih bungalov je odnesla reka Francoli, ki je prestopila bregove. Pogrešajo še dve osebi, ki sta bili v času neurij v avtomobilu. Policija je v reki našla prazno vozilo in zdaj poskuša ugotoviti, ali je bilo njuno. Na Mallorci in Ibizi je neurje povzročilo poplave in podiralo drevesa, že v torek je bil precej moten letalski promet. Letala so med drugim preusmerjali v Barcelono in Valencio.

V Franciji za deset departmajev razglasili oranžni alarm Na jugu Francije je neurje, ki se je razdivjalo v torek, povzročilo veliko gmotno škodo in v veliki meri ohromilo promet, saj so morali predvsem ob obali zapreti številne ceste. Oblasti so za deset departmajev razglasile oranžni alarm. Ljudem svetujejo, da domove zapuščajo le, če je to res nujno.

France Infoporoča, da je neurje ruvalo drevesa in odkrivalo strehe, žrtev pa na srečo ni bilo. Zaradi vremenskih razmer so iz dveh kampov v kraju Sigean v departmaju Aude preventivno evakuirali 150 ljudi.

Na prizadeta območja, kjer je na delu več sto gasilcev, so se v minulih urah izlile ogromne količine dežja. Na mesto Narbonne v departmaju Aude je tako na primer v 24 urah padlo 126 litrov dežja na kvadratni meter, kolikor jih običajno pade v dveh mesecih. V departmaju Herault je v 24 urah padlo okoli 240 mm dežja na kvadratni meter, kar je rekord zadnjih 50 let. V zavetišče se je zateklo več kot tisoč ljudi, katerih domove je poplavilo.

A vremenske ujme še ni konec, razmere se ponekod še poslabšujejo. Francoski meteorološki urad je davi sporočil, da v prihodnjih urah predvsem v več departmajih na jugu Francije pričakujejo močna neurja. Opozoril je še, da bi nevihte lahko spremljali močni vetrovi, toča in strele.

V Italiji umrli dve osebi Že v noči s ponedeljka na torek je močno neurje zajelo sever Italije, umrli sta dve osebi. 52-letni taksist Fabrizio Torre je peljal stranko z letališča v Genovi, ko je njegov signal v pokrajini Alessandria v Piemontu nenadoma izginil. V svojem zadnjem klicu prijatelju je povedal, da vidi vodo vsepovsod. Britanskega državljana, ki ga je taksist peljal, so našli živega, oklepal se je drevesa, še poroča BBC. Še en moški, star 81 let, je umrl v Torinu, ko se je njegov avtomobil prevrnil. V Alessandrii sicer pogrešajo še eno upokojenko, zaradi poplav je moralo 130 ljudi zapustiti svoje domove. Okoli 1200 gospodinjstev je ostalo brez elektrike in vode, zaprte so tudi šole.

