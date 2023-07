Silovito neurje ni prizaneslo niti Gorenjski

V Naklem se je poškodoval eden od 75 skavtov, ki so tam taborili, druge so rešili gasilci in jih namestili v osnovno šolo. Srečo v nesreči pa je imela francoska družina, na katero se je ob nedovoljenem kampiranju ob hudi uri na njihov avto podrlo drevo. Toča in veter sta v občini Bohinj močno pretresla tamkajšnje prebivalce. Veter je ruval drevesa in podiral kozolce. Domačini so se morali posloviti od svojega pridelka, saj je toča vrtove sklestila do zadnjega kotička.