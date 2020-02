Silovito neurje v zahodni in severni Evropi povzroča številne težave

Življenje v zahodni in severni Evropi, kjer velja oranžno opozorilo, je zaradi orkanskega vetra in močnega dežja zastalo. Neurje Ciara, ki so jo v Nemčiji preimenovali v Sabine, je že terjalo prve smrtne žrtve, številni so poškodovani. Prekinjene so železniške in cestne povezave, odpovedanih je na stotine letov, poročajo tudi o ogromni materialni škodi.