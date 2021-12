Silvestrovo tudi letos v znamenju epidemioloških ukrepov

V središču Ljubljane je vzdušje kljub temu, da ne bo silvestrovanja na prostem, praznično. Ljudje so dobro razpoloženi, tam je staro in mlado, v središče mesta so prišli, da bi se poslovili od leta 2021. Nebo nad Ljubljano bo ob polnoči sicer kljub prepovedi množičnega zbiranja razsvetlil ekološki ognjemet – rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane, in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V Celju bo namesto ognjemeta vodna simfonija, v drugih mestnih občinah pa ognjemeta ne bo. Kako so potekale priprave?