Po dveh letih premora se silvestrovanje ponovno vrača na trge in ulice. Ljudem bo letos naklonjeno tudi vreme, saj so napovedane nadpovprečno visoke temperature. Nebo nad Ljubljano bo ob polnoči v primeru jasnega vremena razsvetlil ognjemet iz biorazgradljivih izstrelkov z Ljubljanskega gradu, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra pa bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami.