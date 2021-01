Simptomi so pri 20 odstotkih ljudeh prisotni tudi mesece po preboleli okužbi

O covidu še vedno ne vemo veliko, pravi stroka, a jasno je, da povezav med zdravim, mladim posameznikom in kasnejšimi milejšimi covid posledicami žal ne moremo narediti. Nemalo je primerov, ko po prebolelem covidu ljudje še mesece poročajo o težkem dihanju, utrujenosti ali slabemu spominu. Ljubljanski UKC dnevno obravnava tudi težje primere, ko denimo posamezniki, ki pridruženih bolezni prej niso imeli, zdaj trpijo za pljučno embolijo ali vensko trombozo. Še bolj zaskrbljujoče pa so ugotovitve, da čeprav otroci po večini covid prebolijo brez simptomov, so kasnejši zapleti toliko bolj hudi.