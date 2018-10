'Sin, oprosti mi, kar bom storil, ampak vem, da razumeš'

"Prišel je dan, ko bom pravico vzel v svoje roke, če že oni nočejo povedati, kdo te je posilil, mučil in na koncu ubil. Ta dan je prišel, sin. Dvesto dni že stojimo tukaj, ampak očitno se naroda ne bojijo. Oprosti mi za to, kar bom storil, ampak vem, da me razumeš," je po pisanju Dnevnega Avazana Trgu Krajine v Banjaluki zbrani množici dejal Davor Dragičević, oče nesrečnega Davida, čigar življenje je bilo končano pri 21-letih.

"Če jim želite dobro, jih boste privedli sami," je še sporočil vsem, ki bi morda skrivali storilce in nakazal, da bo šel do konca, ker nima česa izgubiti.

Množičen protest za Davida, na katerem se je zbralo več kot 40.000 ljudi, je zaznamoval že čas pred volitvami, vendar pa so se te vseeno razpletle v korist Milorada Dodika. Pa čeprav si je ta med kampanjo prislužil celo kazen volilne komisije, ker je na volilnem zborovanju 22. septembra v Bileći grozil Davorju Dragičeviću. Dodik je na zborovanju v Bileći dejal, naj Dragićeviću povedo, "naj ga ne zafrkava, sicer ga bo začel on". "Kaj bo delal, odnesel je posteljo na trg in misli, da je frajer, a ga 8. (tj. dan po volitvah) več ne bo," je dejal Dodik.

Hrvati nezadovoljni z rezultatom volitev

Sicer pa so volitve, ki so bile konec preteklega tedna, zaznamovali številni očitki o nepravilnostih, večina pa tudi dvomi, da bodo prinesle kakršen koli napredek v etnično razklani državi, kjer bo zdaj v predsedstvu sedel še Dodik, doslej znan po separatističnih težnjah, ki je že v prvem povolilnem govoru dejal, da bo prva prioriteta njegovega dela ta, da poskrbi za položaj Srbov.

Še posebej nezadovoljna pa je hrvaška skupnost, saj je njihov favorit izgubil volitve. Danes so zato pripravili protest. 24sata.hrporoča, da se je v Mostarju zbralo okoli 10.000 Hrvatov, ki nasprotujejo izglasovanju Željka Komšića za hrvaškega člana predsedstva BiH, saj da je bil z glasovi Bošnjakov izbran mimo volje hrvaškega naroda.

Protestniki so s transparenti izrazili, da Komšić ni njihov predsednik (#notmypresident), in da menijo, da je demokracija v BiH mrtva (RIP Democracy in BiH). Protestniki so tudi prižgali sveče pred uradom odhajajočega hrvaškega člana predsedstva Dragana Čovića.

Vse bolj napeto

V državi sicer vre, etnične napetosti se stopnjujejo. Ljudje menijo, da ustanove države ne delujejo, da jih prepredata korupcija in kriminal, da sodstvo molči, prav tako pa mnogi ne vidijo prihodnosti v državi, kjer je trenutno 40-odstotna brezposelnost, med mladimi celo 60-odstotna, mladi izobraženi ljudje pa odhajajo v tujino, po nekaterih ocenah kar 20.000 na leto.