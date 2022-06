Sindikat delavcev trgovine opozarja: dobički vse višji, plače enake

Med trgovci in trgovkami vre. Kot opozarjajo v sindikatu delavcev trgovine, se dobički in prihodki v dejavnosti krepijo, plače pa ostajajo enake. Po trenutno veljavni kolektivni pogodbi je namreč, kot je povedal generalni sekretar sindikata delavcev, osnovna plača prodajalke 640,71 evra bruto, kar je po njegovem absurd. Res je, da delavci ne dobijo tako nizke plače, saj jim mora delodajalec izplačevati 1074 evrov, zato do tega zneska doplačujejo. Dodatki pa so seveda obračunani glede na plačo po pogodbi. Posledično bodo tudi njihove pokojnine, ko dosežejo ustrezno starost, nižje. Zato je med trgovci že prišlo do odkritih zahtev po stavki.