Sindikat Jadrolinije: Poskusi, da bi tragedijo zvalili na človeško napako, so škandalozni

V Malem Lošinju tretji dan po tragediji, v kateri so umrli trije člani posadke trajekta Lastovo, žalost počasi prehaja v jezo in ogorčenje. Vsi, od domačinov pa do strokovnjakov, pravijo, da je bila nedeljska nesreča neizogibna. Da so trajekti stari in da je imel tudi nesrečni Lastovo večkrat težave z dvižno klančino in da kljub dolgoletnim pozivom nihče od pristojnih ni ukrepal. Vse glasnejša pa je medtem tišina pristojnega ministra, na katerega se je vsul plaz očitkov, da je sramota, da se tri dni po tragediji ni niti javno oglasil.