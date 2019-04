Sindikat novinarjev Hrvaške: Želimo, da Styria Toljo umakne s položaja

"To ocenjujemo kot nedopustno kratenje medijske svobode; a stvar je še hujša, ker je Tolj izpostavil, da govori v imenu hrvaške vlade," hrvaški kolegi poudarjajo v izjavi za javnost. "Vlada se je sicer ogradila od njegovih dejanj, a menimo, da to ni dovolj. Če Tolj ni govoril v imenu Vlade Republike Hrvaške, potem gre za kaznivo dejanje, ki bi ga morala preiskovati policija," dodajajo.

Na žalost - tako SNH - pa ta primer v nezavidljiv položaj postavlja hrvaške novinarje. Tolj namreč deluje kot svetovalec Styrie in drži roko nad večjim delom hrvaške medijske scene. A to ni nič novega. Znano je, da je od političnega tednika Nacional zahteval, da umakne določene navedbe, ki niso bile po godu nekdanjemu hrvaškemu predsedniku Ivu Josipoviću , leta 2011 - v času stavke novinarjev Večernjega lista - pa od (takratne) urednice hrvaške tiskovne agencije Hina Smiljanke Škugor-Hrnčević zahteval, da ne poročajo o aktivnostih stavkajočih novinarjev oziroma sidikata Večernjega lista.

Tokrat je hrvaška vlada preko posrednikov in pritiska na lastnike poskušala preprečiti poročanje naše medijske hiše. To so obsodili tako v Društvu novinarjev Slovenije, kot v Sindikatu novinarjev Hrvaške.

"Takšen človek v hrvaškem medijskem prostoru ne bi smel imeti nikakršne vloge. Ne pri Večernjem listu, ne v drugih Styrijinih medijih na Hrvaškem in v sosednjih državah," še poudarjajo pri SNH. "Zaradi škodljivega delovanja na področju hrvaških medijev od Styrije želimo, da Ivana Tolja umakne s položaja in mu odvzame vlogo, ki jo ima v Večernjem listu. Ali pa prizna, da je pravzaprav Tolj pravi in glavni šef Večernjega lista," še poudarjajo hrvaški novinarski kolegi.

DNS: Obsojamo čezmejne pritiske na slovenske medije

Zgroženost nad že drugim poskusom posega tuje vlade v uredniške odločitve slovenskega medija, pa so včeraj izrazili tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS).

"Ponavljamo, da novinarji in mediji v Sloveniji nismo in ne moremo biti tarča takšnih oblastnih podrejanj. Šokirani smo nad razumevanjem svobode govora in neodvisnosti medijev v sosednjih državah, sicer članicah EU. Še posebej nas skrbi, da pritiski prihajajo iz držav, ki sistematično kršijo medijsko svobodo in pravice novinarjev. Metode, ki jih vlade uporabljajo doma, očitno poskušajo izvoziti tudi čez mejo," so ostri v DNS. Takšna ravnanja po njihovem kažejo na krizo, v kateri je razumevanje svobode izražanja v Evropi, in razkrivajo politične pritiske, za katere smo menili, da so stvar preteklosti.

Pristojne zato pozivajo, da hrvaški vladi dajo jasen signal, da so takšne poteze v Sloveniji nesprejemljive.