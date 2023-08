"Solidarnost da, a ne na račun delavk in delavcev!" pa pravijo v sindikatu trgovskih delavcev. Na današnji novinarski konferenci so zato vlado javno pozvali, naj prekliče odredbo o odprtju trgovin ob nedeljah, ki jo je Civilna zaščita izdala v začetku meseca zaradi izrednih razmer ob poplavah. Na gospodarskem ministrstvu ob tem zatrjujejo, da bo uredba v ponedeljek preklicana, trgovine naj bi bile tako izredno odprte le še to nedeljo.

