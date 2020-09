Sindikat poklicnih gasilcev poziva k izplačilu dodatka za nazaj

Poklicni gasilci za nočno delo kar 14 let niso prejemali 50-odstotnega višjega nadomestila za malico. Po petih letih pravdanja so tožbo v dveh primerih zoper gasilski zavod tudi na višjem delovnem sodišču dobili. Medtem ko so se direktorji 15 let izgovarjali, da nimajo zakonske podlage za izplačilo okoli 150 evrov višjega nadomestila na gasilca na leto, pa so si nekateri izplačevali dodatke, ki jim zakonsko niso pripadali.