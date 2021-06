Sindikat poklicnih gasilcev z opozorilno stavko proti vladi in pogajalski skupini

Sindikat poklicnih gasilcev bo v sredo začel z opozorilno stavko proti vladi in vladni pogajalski skupini. Stavko bodo začeli ob sedmi uri zjutraj, zaključili pa v petek ob šesti uri zjutraj. V tem času se gasilci na vaše klice ne bodo odzvali, če ti ne bodo nujni. V času stavke se bodo namreč ukvarjali le z intervencijami, v katerih bodo ogrožena življenja in materialna škoda. Ne bodo pa izvajali rednih dolžnosti, kot so pregledovanje varnostne opreme ali reševanje mačk z dreves.

icon-expand