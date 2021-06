'Upokojenci ne vedo, da so upravičeni do socialnega prejemka'

Zdi se, da se država trudi izplačati čim manj varstvenih dodatkov, ne pa preprečiti revščino med starejšimi, ki nas kot družbo pesti že vrsto let, je bilo slišati iz Sindikata upokojencev. V desetih letih, odkar je bil varstveni dodatek spremenjen iz pravice iz pokojninskega zavarovanja v socialni prejemek, se je število prejemnikov namreč prepolovilo – s 46.000 je padlo na 23.000. Kot navajajo sindikati, pa je razlog za to dejstvo, da upokojenci sploh ne vedo, da so do njega upravičeni, obrazec je prezapleten in nerazumljiv, najvišji znesek pa omejen na 189 evrov. To pomeni, da morajo nekateri upokojenci prositi še za socialno denarno pomoč.

