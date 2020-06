Sindikat vojakov na okrožno državno tožilstvo podal kazensko ovadbo

Sindikat vojakov Slovenije je na okrožno državno tožilstvo podal kazensko ovadbo, saj so pred državno proslavo protestniki častno gardo Slovenske vojske pospremili z žvižgi in vzkliki: "Izdajalci!" Ovadba je sicer podana zoper neznanega storilca, saj posameznikov na posnetku za zdaj še niso identificirali. V sindikatu, kjer se jim zdi takšno ravnanje skrajno nedopustno, so razočarani tudi nad neodzivnostjo vrhovnega poveljnika Slovenske vojske Boruta Pahorja, zato so se odločili ukrepati sami.