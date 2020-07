Izkoriščanje državne pomoči: sindikati pozivajo k pogostejšim nadzorom inšpektorjev za delo

Delavci so zaposleni za skrajšani delovni čas, delajo pa polnega, spet drugi naj bi bili na čakanju, a vseeno delajo, razlagajo v sindikatu delavcev trgovine. Težava pa je tudi neenakomerno porazdeljen delovni čas.

"Da delavcem, ki na dan delajo štiri ure in pol, podaljšujejo delovni čas v nedogled, da podaljšujejo obratovalni čas in da v okviru obratovalnega časa 14 ur delajo dve izmeni, zaposleni pa so dvakrat po pet ur," je razložil generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladislav Rožič ter dodal, da je "nesprejemljivo, da se obratovalni čas podaljšuje, delovni čas zaposlenih pa ostaja skrajšan".

Meni, da so ti razlogi več kot dovolj za poostren nadzor, ki pa je redek."Ker primanjkuje inšpektorjev in ker je čas dopustov," pravi Rožič, ki meni, da je država na tem mestu zatajila. "Od vlade pričakujemo, da bo zagotovila, da inšpekcijske službe svoje delo opravijo, ne glede na to, da so dopusti," pravi.

Veliko prijav kršitev je anonimnih, kar otežuje inšpekcijske nadzore

Vendar pa inšpektorat za delo očitke zavrača. "Inšpektorji za delo smo vsekakor ves čas prisotni na terenu, tudi prijave s področja intervencijske zakonodaje obravnavamo prednostno," je zagotavlja inšpektorica za delo Tanja Podlepnik.