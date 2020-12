Sindikati in delodajalci brez dogovora, priprave na splošno stavko se nadaljujejo

Sindikati in delodajalci so sedli za skupno mizo. Z novim letom bi se namreč morala minimalna plača dvigniti. Del PKP 7 pa vključuje tudi predlog zamrznitve minimalne plače, zato so sindikati zagrozili s stavko. Vlada je podala žogico sindikatom in delodajalcem, od katerih zdaj pričakuje, da bodo našli kompromis, a za zdaj slabo laže, saj delodajalci še vedno vztrajajo pri zamrznitvi, sindikati pa o tem nočejo niti slišati.